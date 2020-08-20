Россияне начали скупать электромобили

Продажи электромобилей в России в июле выросли на 17,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

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Россияне начали активнее скупать подобные машины. За месяц было продано 48 новых электромобилей, что на 7 штук больше, чем в июле 2019 года. Лидером в этом сегменте остается Nissan Leaf (14 экземпляров). На втором месте — Jaguar I-pace, обладателями данной модели стали 10 россиян.

На электромобили Tesla (Model X, Model 3 и Model S) совместно приходится 19 покупок. Однако по итогам семи месяцев нынешнего года на рынке наблюдается отрицательная динамика. За этот период было куплено 169 электромобилей, что на 10,1 процента меньше, чем за январь-июль 2019 года (188 штук).

Ранее стало известно, что в России самой популярной дешевой иномаркой (до миллиона рублей) стала Kia Rio. За полгода было продано более 36 тысяч таких машин. Средняя цена автомобиля — 980 тысяч рублей.