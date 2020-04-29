Назван самый угоняемый автомобиль в России

Cadillac Escalade назвали самым угоняемым автомобилем в России по итогам 2019 года. Это следует из данных «АльфаСтрахования», которые поступили в «Ленту.ру».

В топ-10 наиболее популярных у угонщиков машин также вошли модели марки Toyota. На втором месте рейтинга оказалась Toyota Camry, на третьем — Toyota Land Cruiser, на четвертом — Toyota Land Cruiser Prado. Места с пятого по десятое заняли Land Rover Freelander, Lexus LX, Mitsubishi ASX, Ford Focus, BMW 5-series и KIA Ceed.

Материалы по теме Железная паутина В России задумались над новым мегапроектом. На него нужны триллионы рублей

Согласно статистике, чаще всего ночные угоны происходят у жилых домов, а дневные — на парковках у торговых центров. Угонщики взламывают двери и замки зажигания, а также разбивают окна автомобилей, чтобы проникнуть внутрь.

Если речь идет о дорогой марке автомобиля с бесключевым доступом, угонщики считывают коды с ключа владельца машины с помощью специальных устройств. Чаще всего такие хищения происходят в людных местах, когда водитель находится на небольшом расстоянии от своего автомобиля. При этом дорогие машины чаще угоняются для перепродажи, а бюджетные — для разбора на запчасти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!