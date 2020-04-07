Названы самые угоняемые автомобили Москвы

Самыми угоняемыми автомобилями Москвы по итогам 2019 года оказались машины марок Toyota и Lexus. Об этом говорится в исследовании «АльфаСтрахования», которое поступило в «Ленту.ру».

В топ-10 самых популярных у угонщиков автомобилей в общей сложности вошли четыре модели автомобилей Toyota и три Lexus. Самой популярной моделью в прошлом году стала Toyota Camry, на втором месте оказался Lexus LX, на третьем — Toyota Land Cruiser.

В десятку самых угоняемых машин Москвы также вошли Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4, Hyundai Santa FE, Lexus NX, KIA Rio, Lexus RX и BMW 5-series.

По данным «АльфаСтрахования», чаще всего автомобили угоняют ночью с парковок во дворах жилых домов и днем около торговых центров. Среди самых распространенных способов угона — взлом дверей либо замка зажигания.

Самыми угоняемыми автомобилями в России ранее назвали Hyundai Solaris. Второе место занял седан Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed. Также в лидеры по количеству угонов, по данным «Ренессанс Страхования», вошли Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

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