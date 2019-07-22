Названы самые угоняемые автомобили в России

Самым популярным автомобилем у российских угонщиков в 2019 году стал седан Hyundai Solaris. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику компании «Ренессанс Страхование».

Второе место занимает седан Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed. Также в лидеры по количеству угонов вошли Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

Отмечается, что в регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге нередко пропадают премиальные автомобили. Среди них: немецкий кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

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Интерес к недорогим авто у преступников объясняется повышением цен на запчасти и ростом спроса на подержанные детали. Недорогие машины сразу отправляются на автомобильные разборки, поскольку это затрудняет их дальнейший розыск, а премиальные автомобили стараются как можно скорее переправить в другие регионы или за границу.

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade. На втором месте по угоняемости была Toyota Land Cruiser, на третьем — Skoda Octavia.

Между тем в первом квартале 2018 года тройку самых угоняемых машин возглавлял Hyundai Santa Fe, на втором месте был Nissan Juke, на третьем — Mazda CX-5. В топ-10 также входили Toyota Camry, Hyundai ix35, Lexus NX, Lexus LX, Hyundai Tucson, Mercedes Benz E-Class и KIA Sportage.

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