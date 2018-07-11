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Российским угонщикам усложнили жизнь

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который обязывает угонщиков автомобилей возмещать ущерб в случае последующей кражи или порчи транспортных средств. Об этом в среду, 7 июля, сообщается на официальном сайте Думы.

Закон вносит поправки в статью 1080 Гражданского кодекса России, которая определяет ответственность лиц, завладевших чужим имуществом. Теперь, если у вора угнали угнанный им автомобиль, он будет обязан полностью возместить ущерб владельцу машины.

В формулировке законопроекта это звучит так: «Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает от возмещения вреда со стороны непосредственного причинителя вреда».

По словам главы комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, проект был внесен для реализации постановления Конституционного суда, направленного на защиту прав и законных интересов граждан, ставших жертвой угона или кражи автомобиля.

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