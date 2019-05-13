Названы самые угоняемые автомобили России

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».

В первом квартале 2019 года на втором месте по угоняемости была Toyota Land Cruiser, на третьем — Skoda Octavia. Также в лидеры по количеству угонов вошли Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, KIA Ceed, Lexus RX, Hyundai Solaris и KIA Rio.

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Между тем в первом квартале 2018 года тройку самых угоняемых машин возглавлял Hyundai Santa Fe, на втором месте был Nissan Juke, на третьем — Mazda CX-5. В топ-10 также входили Toyota Camry, Hyundai ix35, Lexus NX, Lexus LX, Hyundai Tucson, Mercedes Benz E-Class и KIA Sportage. Для составления рейтинга в компании проанализировали обращения клиентов, застрахованных в компании по КАСКО, по связанным с угоном убыткам.

Чаще всего автомобили угоняют с неохраняемых парковок у торговых центров и офисных зданий, фитнес-центров, супермаркетов и государственных учреждений, отметили в компании. «В таких местах машина может ждать владельца по несколько часов, поэтому у преступника достаточно времени, чтобы присмотреть подходящее транспортное средство и реализовать задуманное», — пояснил руководитель управления андеррайтинга компании Илья Григорьев.

Ранее специалисты назвали самые разочаровывающие автомобили. Так, чаще всего в первый год владения перепродаются немецкие и британские автомобили класса люкс. В тройку лидеров вошли Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport.

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