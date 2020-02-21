Россияне назвали машину своей мечты

Россияне рассказали о самых желанных автомобилях и назвали машиной мечты японскую Toyota. Об этом говорится в исследовании, которое провел портал «Авто.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Результаты опроса жителей восьми крупных городов страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары) свидетельствуют о том, что о Toyota мечтает каждый пятый россиянин. Наиболее популярными моделями стали Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Prado.

На втором месте по популярности оказалась премиальная марка Mercedes-Benz — о ней мечтают 11 процентов жителей страны. Самой популярной моделью этого автомобильного бренда у россиян стал Geländewagen.

Третьей по популярности маркой машин у россиян признан японский Lexus, который также производит корпорация Toyota Motor. Результаты опроса показали, что о такой машине мечтают 6 процентов россиян. Среди самых желанных автомобилей жители России назвали Audi, Porsche, Lada, Rolls-Royce и Volkswagen. Каждый сотый россиян заявил, что мечтает передвигаться по городу на вертолете или самолете.

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