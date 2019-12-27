В России сообщили о полутора миллионах смертельно опасных автомобилей

Более полутора миллионов автомобилей с опасными для жизни подушками безопасности эксплуатируется в России. Системы японской компании Takata установлены на машинах двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

Во время аварии такие подушки безопасности могут взорваться, разлететься на куски и травмировать водителя и пассажиров в салоне. Уточняется, что мире уже произошло более 300 подобных случаев, минимум 24 автомобилиста погибли. Проблема японских систем — в блоке газогенератора.

За последние несколько лет Росстандарт согласовал отзывные программы пяти автопроизводителям: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. В программы попали автомобили, выпущенные с 2000 по 2014 годы.

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