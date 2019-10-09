Nissan отозвал сотни тысяч автомобилей в России

Nissan объявил об отзыве проданных в России автомобилей, сообщается на сайте Росстандарта. Всего будет отозвано почти 162 тысячи машин, выпущенных за семь лет.

Отзыву подлежат автомобили моделей Note и Tiida, выпущенных с 2007 по 2014 годы. Список их VIN-кодов также опубликован на сайте Росстандарта.

Причиной стала возможная неисправность детали в подушке безопасности — пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2). Отмечается, что в некоторых случаях такой дефект может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира.

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы российским филиалом Nissan через почтовую рассылку или по телефону. Им нужно будет отвезти машину в ближайший дилерский центр компании для бесплатного ремонта.

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