Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Ан-124 разбомбили в Ливии
Футболист нокаутировал судью и получил тюремный срок
Биткоин снова взлетел
Грузин отбил атаку на российских журналистов в Тбилиси
В США нашли гигантские запасы пресной воды
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
После инцидента с болтом «Колобка» в Москве проверят все аттракционы 
Порошенко покичился уголовными делами
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
Новости партнеров

Десятки тысяч Mercedes отзовут

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Германии обязали немецкий автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI с дизельными двигателями, пишет газета Bild am Sonntag.

Причиной стало то, что при создании этого автомобиля использовалось программное обеспечение, позволяющее занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах на испытательных стендах. В автоконцерне подтвердили отзыв, однако отрицают все обвинения.

Власти Германии намерены проверить, использовалось ли такое программное обеспечение при создании других автомобилей, которые выпускает Daimler.

Ранее в июне сообщалось, что BMW отзывает около 560 тысяч автомобилей по всему миру, из них 274 тысячи — в Германии. Отзыв связан с коррозией соединения на электропроводке, которая может вызвать пожар.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Zwangsrückruf für Daimler
Россиянам придется вернуть десятки тысяч Lada Largus
BMW пришлось отозвать полмиллиона неисправных автомобилей
Другие материалы рубрики
Экономика00:0321 июня

Высокие ставки

У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
14:55Сегодня

В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

16:21Сегодня

Биткоин снова взлетел

20:4921 июня

США снова ударили по Китаю в торговой войне

Экономика17:35 5 июня

«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»

В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
01:04Сегодня

США расширили черный список китайских компаний

13:06Сегодня

Дерипаска снова обратился в суд США

19:5821 июня

Россиян запретили унижать и ругать матом за долги

Экономика00:0519 июня
Завод редких металлов

Редкий козырь

Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
20:5213 июня

Российские резервы установили рекорд

07:00Сегодня

Биткоин пробил психологическую отметку

22:2513 июня

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

Россия
«Наука и религия не могут конфликтовать»
Как в российской «столице экстремизма» неожиданно появился храм-планетарий
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
В Москве у семьи сатанистов забрали двух девочек-маугли
Путин высказался о возможности отдать Курилы
ОМОН снова задержал выпивающих посетителей «Ямы» в Москве
Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
При падении самолета на Гавайях погибли все пассажиры
Трамп определился с министром обороны
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за женских криков
Трамп рассказал о нежелании развязывать войну с Ираном
Трамп захотел остаться президентом навечно
Все материалы
Бывший СССР
Participants attack a policeman during a protest against the visit of the Russian delegation near the parliament building in Tbilisi, Georgia June 20, 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze - RC16CCE1C1A0Тысячи людей устроили штурм парламента Грузии
Полиция применила резиновые пули и газ. Есть пострадавшие
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Уточнено число российских туристов в Грузии
Зеленский призвал предотвратить новые войны
В Грузии указ Путина назвали наказанием
В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России
Первый президент Украины отчитал Зеленского
Все материалы
Экономика
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Биткоин снова взлетел
США снова ударили по Китаю в торговой войне
Дерипаска снова обратился в суд США
Россиян запретили унижать и ругать матом за долги
Биткоин пробил психологическую отметку
Все материалы
Силовые структуры
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома
Бывшего главу Раменского района снова арестовали
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
Сбежавшего россиянина заподозрили в совершении тройного убийства
Все материалы
Наука и техника
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Российский «пистолет у виска империализма» получит пушки-роботы
В США нашли гигантские запасы пресной воды
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
«Роскосмос» составил кодекс этики ‎космонавтов
Все материалы
Спорт
Хоккейный Эйнштейн
От этого игрока отказались российские клубы. Он уехал в США и стал лучшим в НХЛ
Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости
Американского бойца UFC поймали на допинге и пощадили
Валуев рассказал об «условно смертельном» заболевании
Россиянин из НХЛ назвал преимущество североамериканцев над соотечественниками
Бывшая ученица Тутберидзе вспомнила о «некрасивом» уходе от тренера
Футболист «Манчестер Юнайтед» вывел Чили в четвертьфинал Кубка Америки с травмой
Все материалы
Культура
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Бешеные быки, нейлоновые чулки
Мужчины против женщин и немного 90-х в новом русском кино
Жена Алибасова попала в больницу
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Фильм Данилы Козловского про Чернобыль назвали аттракционом для молодых зрителей
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»
Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ургант получил леща от Поперечного
Украинцы предпочли русский язык мове в интернете
Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Модель прошлась в прозрачном платье по городу и рассказала о реакции прохожих
Неумелая парикмахерша сожгла студентке голову и лишила ее волос
Ким Кардашьян закрасила вены на руках бабушки и поразила фанатов
Всемирно известный дизайнер переодел моделей в российских полицейских
Все материалы
Путешествия
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
Грузия заверила туристов в безопасности
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
В Крыму стало больше украинцев
Подсчитано число российских туристов в Грузии
Все материалы
Из жизни
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов
В брюхе убитого крокодила нашли останки пропавшего фермера
На выставке в Москве найдут новых хозяев собакам из приютов
Женщина сбросила 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана
Все материалы
Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego
Энтузиаст собирает модельки автомобилей и даже двигателей
Экстремальный тюнинг Rolls-Royce
В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Коллекцию суперкаров вице-президента Экваториальной Гвинеи пустят с молотка
Найдена ни разу не ломавшаяся Skoda Fabia с пробегом миллион километров
Все материалы
Дом
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Цена самой дешевой квартиры в Москве опустилась ниже трех миллионов рублей
Семья лишилась пятикомнатной квартиры из-за микрозаймов
Все материалы