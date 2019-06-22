Десятки тысяч Mercedes отзовут

Власти Германии обязали немецкий автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI с дизельными двигателями, пишет газета Bild am Sonntag.

Причиной стало то, что при создании этого автомобиля использовалось программное обеспечение, позволяющее занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах на испытательных стендах. В автоконцерне подтвердили отзыв, однако отрицают все обвинения.

Власти Германии намерены проверить, использовалось ли такое программное обеспечение при создании других автомобилей, которые выпускает Daimler.

Ранее в июне сообщалось, что BMW отзывает около 560 тысяч автомобилей по всему миру, из них 274 тысячи — в Германии. Отзыв связан с коррозией соединения на электропроводке, которая может вызвать пожар.

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