BMW пришлось отозвать полмиллиона неисправных автомобилей

BMW отзывает около 560 тысяч автомобилей по всему миру, из них 274 тысяч в Германии, сообщает Die Welt со ссылкой на представителей компании.

Отзыв связан с коррозией соединения на электропроводке, которая может вызвать пожар. По словам представителей компании, это является мерой предосторожности. Речь идет о моделях пятой и шестой серии, выпущенных в период с февраля 2002 года по июль 2010 года.

В первом квартале этого года чистая прибыль BMW сократилась до 588 миллионов евро, что оказалось на 74,2 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это связывают с расследованием Еврокомиссии (ЕК) по делу о картельном сговоре в отношении организации.

Прибыль в расчете на акцию снизилась до 0,85 евро (с 3,44), а выручка за первые три месяца года составила 22,46 миллиарда евро, что на 0,9 процента ниже показателей за тот же период 2018-го.

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