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BMW построит свой первый завод в России

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Немецкий производитель автомобилей BMW собирается подписать с Минпромторгом соглашение по строительству собственного завода в России. Об этом пишет газета «Известия». Специальный инвестконтракт концерн намеревается заключить отдельно от калининградского завода «Автотор», на котором более 20 лет собираются машины немецкой марки.

«Да, действительно, мы рассматриваем различные варианты, мы в переговорном процессе, но к финальному пониманию пока не пришли», — сказал официальный представитель BMW в России Василий Мельников. В администрации Калининградской области сообщили, что строить завод предполагается в индустриальном парке «Храброво», который находится на значительном удалении от «Автотора».

В российском представительстве BMW информацию о желании концерна построить собственный завод в России назвали «не новостью». Как сообщил Мельников изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину, заявка на специальный инвестиционный контракт была подана еще в конце 2017 года.

Намерение BMW уйти от «Автотора» может быть связано с желанием лучше контролировать сборку автомобилей. На собственном заводе концерн сможет выстроить производственные процессы в соответствии с собственными требованиями, лучше контролировать производственный план и динамику выпуска автомобилей, считает независимый эксперт и консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, мощность нового предприятия может составить около 35 тысяч автомобилей. Количество автомобилей немецкой марки, выпущенной «Автотором» на конец 2018 года, составляло 20 тысяч единиц, сообщал старший вице-президент компании Владимир Кривченко.

BMW осуществляет крупноузловую сборку своих автомобилей на мощностях завода «Автотор» с 1998 года. В 2013-м компании согласовали строительство на территории предприятия полноценного производства BMW со сваркой и окраской кузова. Ожидалось, что мощность завода составит 50 тысяч автомобилей в год. На «Автоторе», помимо BMW, собираются автомобили Hyundai и Kia.

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