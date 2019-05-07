BMW потеряла 75 процентов прибыли из-за расследования о сговоре

Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей BMW в первом квартале текущего года уменьшилась до 588 миллионов евро, что на 74,2 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что влияние на показатели оказало расследование Еврокомиссии (ЕК) по делу о картельном сговоре в отношении организации.
В документе также указано, что прибыль в расчете на акцию сократилась до 0,85 евро (с 3,44), а выручка за первые три месяца года составила 22,46 миллиарда евро, что на 0,9 процента ниже показателей за аналогичный период 2018-го.
Как отмечается, подобный результат может быть связан со списанием 1,4 миллиарда евро в рамках расследования ЕК дела о картельном сговоре нескольких немецких автоконцернов, о котором было объявлено в начале апреля. Уточнялось, что организации пытались ограничить внедрение на европейский рынок технологий, снижающих выбросы вредных веществ.
Кроме BMW, в числе подозреваемых оказались Daimler и Volkswagen, писала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». По данным ЕК, в период с 2006 по 2014 годы автопроизводители сотрудничали между собой, нарушая антимонопольное законодательство, чтобы координировать технические стандарты и лишать покупателей права приобретать машины, в меньшей мере загрязняющие окружающую среду. Сообщалось, что возможные штрафы могут составить до 10 процентов глобального оборота компаний.
30 апреля стало известно, что BMW собирается подписать с Минпромторгом соглашение по строительству собственного завода в России. Специальный инвестконтракт концерн намеревается заключить отдельно от калининградского завода «Автотор», на котором более 20 лет собираются машины немецкой марки.