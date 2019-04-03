Немецкий посол прибыл на открытие российского завода «Мерседес» на машине BMW

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Посол ФРГ Рюдигер фон Фрич прибыл на открытие предприятия Mercedes-Benz в Подмосковье на машине BMW — главной марки-конкурента Mercedes. Видео опубликовало издание Life.

На кадрах видно, что делегация немецкого посольства выходит из припаркованной у входа машины представительского класса BMW 7 Series.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин приехал на мероприятие на лимузине российского производства Aurus проекта «Кортеж».

Завод по производству автомобилей Mercedes расположен на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области.

Специальный инвестконтракт по строительству завода в России концерн Daimler подписал с Минпромторгом в феврале 2017 года. Всего на заводе, который стал первым в России предприятием Mercedes-Benz, будут выпускать свыше 20 тысяч автомобилей ежегодно.

Концерн Daimler является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. В его состав входят подразделения Mercedes-Benz Cars Group (производство легковых автомобилей, в том числе Maybach и Smart), Daimler Trucks Group (производство грузовиков и автобусов Mercedes и Mitsubishi) и другие.

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