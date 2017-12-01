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Губернатор Подмосковья рассказал о ходе строительства завода Mercedes-Benz

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ход строительства завода Mercedes-Benz в Солнечногорском районе. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте» в пятницу, 1 декабря.

«Строительство завода Mercedes в Солнечногорском районе идет полным ходом! Первые автомобили выйдут с конвейера в начале 2019 года», — отметил Воробьев.

Глава региона совпроводил пост фотографиями со стройплощадки. На снимках видно, что рабочие и спецтехника возводят стены и перекрытия строений. На части промплощадки пока только установлены сваи.

В конце мая Андрей Воробьев сообщил, что на заводе будут выпускаться четыре модели автомобилей.

Всего на заводе, который станет первым в России предприятием Mercedes-Benz, будут выпускаться свыше 20 тысяч автомобилей ежегодно. Технический запуск предприятия в индустриальном парке «Есипово» ожидается в конце следующего года. Инвестиции в проект превысят 250 миллионов евро. Планируется, что на заводе будет создано более тысячи рабочих мест.

В феврале Daimler подписал с Минпромторгом специальный инвестконтракт по строительству завода в Московской области.

Концерн Daimler является одним из крупнейших в мире автопроизводителей. В его состав входят подразделения Mercedes-Benz Cars Group (производство легковых автомобилей, в том числе Maybach и Smart), Daimler Trucks Group (производство грузовиков и автобусов Mercedes и Mitsubishi) и другие.

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