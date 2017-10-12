«АвтоВАЗ» отзовет 20 тысяч Lada XRAY

«АвтоВаЗ» отзывает 19 668 автомобилей марки Lada XRAY из-за проблем, связанных с возможным перетиранием жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

В публикации отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 года по сегодняшний день. «АвтоВАЗ» проинформирует владельцев автомобилей Lada, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В июле сообщалось о том, что совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» отзывает 2,7 тысячи внедорожников Chevrolet Niva для замены топливных баков. Ремонту подлежат автомобили, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 года. Причиной отзыва послужила негерметичность бензобаков.

15 мая стало известно, что «АвтоВАЗ» начинает отзывную кампанию, затрагивающую модели Lada Kalina, Granta и Sport. Всего ремонту подлежат свыше четырех тысяч машин, выпущенных после 2015 года. У этих автомобилей топливная трубка может быть повреждена тросом сцепления.

В июне прошлого года «АвтоВАЗ» отозвал свыше семи тысяч автомобилей Lada Largus из-за неисправности проводки, что могло привести к оплавлениею провода реле включения вентилятора охлаждения.