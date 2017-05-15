«АвтоВАЗ» отзовет четыре тысячи машин из-за проблем со сцеплением

«АвтоВАЗ» начинает отзывную кампанию, затрагивающую модели Lada Kalina, Granta и Sport. Всего ремонту подлежат свыше четырех тысяч машин, выпущенных после 2015 года. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва послужил дефект конструкции, проявляющийся в перетирании топливной трубки тросом сцепления. Проблема возникает у автомобилей с механической коробкой передач, которые были выпущены после третьего сентября 2015 года.

Дилеры должны известить собственников неисправных машин. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

В июне прошлого года «АвтоВАЗ» отозвал свыше семи тысяч автомобилей Lada Largus из-за неисправности проводки, чреватой оплавлением провода реле включения вентилятора охлаждения.

