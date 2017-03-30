Toyota отзовет почти три миллиона машин из-за дефекта подушек безопасности

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor отзывает около 2,9 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности производства компании Takata. Об этом в четверг, 30 марта, сообщило агентство Reuters.

Отзывная кампания коснется седана Toyota Corolla E120, E130, E140 и E150, а также кроссовера Toyota RAV4. В этих автомобилях, как полагает производитель, могут быть установлены подушки безопасности с неисправными насосами. Почти 750 тысяч машин будут отозваны в Японии, 650 тысяч — в Китае, 1,16 миллиона — в Океании и на Ближнем Востоке.

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В июле 2016 года по этой причине в России было отозвано почти 140 тысяч автомобилей RAV4, реализованных с 2005 по 2013 год. В октябре концерн объявил еще об одной добровольной сервисной кампании, в рамках которой для устранения дефекта топливной системы в нашей стране было отозвано почти 220 тысяч автомобилей Auris, Corolla, Prius и Lexus CT 200h.

Крупнейшим производителем подушек безопасности — компанией Takata — заинтересовалась в 2014 году сначала Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), а затем и американская прокуратура. По результатам расследования аварий выяснилось, что причиной гибели как минимум 16 автомобилистов стали устройства Takata. При срабатывании подушки безопасности выстреливают пластиковыми и металлическими осколками, которые могут нанести даже смертельные ранения.