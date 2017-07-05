«GM-АвтоВАЗ» отзовет 2,7 тысячи Chevrolet Niva из-за дефекта топливных баков

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» отзывает 2,7 тысячи внедорожников Chevrolet Niva для замены топливных баков. Ремонту подлежат автомобили, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Причиной отзыва послужила негерметичность бензобаков. Отмечается, что собственники неисправных машин будут

проинформированы персонально официальным письмом и по телефону. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма или звонка, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Сhevrolet-niva.ru

15 мая стало известно, что «АвтоВАЗ» начинает отзывную кампанию, затрагивающую модели Lada Kalina, Granta и Sport. Всего ремонту подлежат свыше четырех тысяч машин, выпущенных после 2015 года. У этих автомобилей топливная трубка может быть повреждена тросом сцепления.

В июне прошлого года «АвтоВАЗ» отозвал свыше семи тысяч автомобилей Lada Largus из-за неисправности проводки, что могло привести к оплавлениею провода реле включения вентилятора охлаждения.

