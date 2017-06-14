Mazda отзовет четыре тысячи машин в России

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве модели Mazda 5. Ремонту подлежат свыше четырех тысяч автомобилей, выпущенных с февраля 2005 по сентябрь 2010 года. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва послужил выключатель подушек безопасности переднего пассажира, который может некорректно работать в том случае, если после его установки параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом. В этом случае боковая подушка и шторка безопасности могут не раскрыться при аварии.

Дилеры должны известить собственников неисправных машин. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

В мае прошлого года Mazda провела отзывную кампанию для моделей RX-8 и BT-50, реализованных на российском рынке с 2005 по 2008 годы. Причиной также стала возможная неисправность подушки безопасности.