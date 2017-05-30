Производитель Chevrolet Niva возобновил работу после двухнедельного простоя

«GM-АвтоВАЗ» возобновил работу конвейера после почти двухнедельного простоя, причиной которой стало прекращение поставок комплектующих нижегородским заводом «Автокомпонент». Об этом во вторник, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Запуску конвейера предприятия предшествовали переговоры с поставщиком. В результате «стороны достигли временных договоренностей», уточнили в пресс-службе завода, отказавшись при этом раскрывать подробности соглашения.

«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера 17 мая, после того, как нижегородское предприятие прекратило поставки комплектующих.

Это произошло не в первый раз. В октябре 2015 года Волжский автозавод был вынужден остановить сборку моделей альянса Renault-Nissan. Причина — срыв «Автокомпонентом» поставок деталей для боковых зеркал заднего вида.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», причина «традиционна и заключается в слишком жестких сроках», которые ставит перед контрагентом «АвтоВАЗ». Другим фактором называлась цена, о которой тольяттинский завод «регулярно не может договориться с поставщиками».

В период со 2 по 8 мая «АвтоВАЗ» также останавливал сборочный конвейер в связи с «плановым корпоративным отпуском».

В феврале текущего года было объявлено об оптимизации численности персонала автозавода. Сокращению подлежали 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности.

«GM-АвтоВАЗ» — совместное предприятие, созданное в 2001 году General Motors и «АвтоВАЗом». Выпускает машины Chevrolet Niva. Проектная мощность — 95 тысяч автомобилей в год.

