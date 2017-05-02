«АвтоВАЗ» ушел на плановые каникулы

В период со 2 по 8 мая на Волжском автомобильном заводе объявлен «плановый корпоративный отпуск». В пресс-службе компании уточняют — предприятие возобновит работу в обычном режиме с 10 мая. Об этом во вторник, 2 мая, сообщают РИА Новости.

В пресс-службе автозавода напоминают, что майские каникулы носят плановый характер. Ранее было принято решение перенести часть выходных дней с января на май. С 2015 года одна неделя от корпоративного отпуска традиционно добавлялась к новогодним каникулам, и предприятие возобновляло работу лишь во второй половине января. Однако трудовой коллектив «АвтоВАЗа» сам попросил перенести неделю отпуска на май, и администрация завода пошла навстречу этой просьбе.

В 2015 году «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» останавливали свои производства в общей сложности не более чем на два месяца. Большинство простоев выпадали на праздничные дни.

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Так, с 1 до 12 января 2015 года завод находился на новогодних каникулах, а с 12 по 18 января впервые в зимнее время ушел на неделю в единый корпоративный отпуск, который был увеличен с 3 до 4 недель. Затем конвейеры «АвтоВАЗа» и «GM-АвтоВАЗа» не работали с 1 по 11 мая. Оставшиеся три недели корпоративного отпуска сотрудники отгуляли с 27 июля по 16 августа.

В феврале 2017 года было объявлено об оптимизации численности персонала. Увольнению подлежали 740 (менее двух процентов от штатной численности) сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности.

Большинству были предложены варианты трудоустройства в других подразделениях предприятия, в том числе и в Индустриальном парке. Тогда же было объявлено, что для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста продолжит действовать программа софинансирования пенсии.

