«АвтоВАЗ» объявил о сокращении персонала

«АвтоВАЗ» намерен провести оптимизацию численности персонала. Об этом говорится в сообщении автоконцерна, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 февраля.

«Компания намерена официально уведомить городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о плане сокращения 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности», — сообщили на предприятии.

В холдинге отмечают, что речь идет об уменьшении численности персонала менее чем на два процента.

«Всем указанным работникам будут предложены все имеющиеся вакансии, во всех подразделениях "АвтоВАЗа", в том числе и в Индустриальном парке, который является структурным подразделением предприятия», — отмечается в сообщении.

Для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста продолжит действовать программа софинансирования пенсии.

Масштабные сокращения на «АвтоВАЗе» проводились при прежнем президенте автоконцерна Бу Андерссоне, что стало одной из причин недовольства акционеров и его ухода с предприятия. С 2014 по март 2016 года, пока топ-менеджер стоял у руля автозавода, численность сотрудников снизилась примерно на треть — с 66,5 тысячи до 44 тысяч человек. По итогам прошлого года уволились еще около трех тысяч. Новый руководитель автопроизводителя Николя Мор на последний пресс-конференции в феврале 2017 года не стал раскрывать планов завода по оптимизации численности работников. он лишь сказал, что у него «есть цифра оптимальной численности».