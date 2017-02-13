Для новой Lada 4X4 разработают брутальный дизайн

Облик следующего поколения внедорожника Lada 4X4, вероятнее всего, будет вписан в новый Х-образный стиль линейки Волжского автозавода. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Топ-менеджер отметил, что «стиль Х», впервые использованный в дизайне Lada Vesta — часть новой идентичности бренда. «Поэтому команда дизайнеров работает над его интеграцией в следующие поколения внедорожника 4Х4. Вероятность того, что именно в таком Х-образном стиле будет исполнена новая машина, достаточно велика. При этом мы хотели бы сделать некую интерпретацию, создав образ надежного, брутального автомобиля для настоящих мужчин», — сказал Мор.

Он добавил, что изменение внешнего вида машины не должно сказаться на ее проходимости. «В мире есть только два таких автомобиля — Lada 4X4 и Land Rover Defender. Это достоинство нужно сохранить в нынешнем виде», — сказал он.

По итогам 2016 года «АвтоВАЗ» продал в России более 266 тысяч машин Lada, заняв 20,1 процент рынка. Lada 4X4 является самым экспортируемым отечественным автомобилем. В прошлом году автопроизводитель поставил за границу 17,3 тысячи автомобилей (сколько из них 4X4, компания не раскрывает).

Полный текст интервью с президентом «АвтоВАЗа» будет опубликован во вторник, 14 февраля.