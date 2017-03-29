Николя Мор пообещал начать производство праворульных автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» планирует в течение ближайших пяти лет выйти на экспорт 20 процентов готовой продукции. С таким заявлением в среду, 29 марта, на международном автомобильном форуме в Астане выступил президент компании Николя Мор, сообщает РИА Новости.

По словам главы «АвтоВАЗа», в направлении увеличения экспорта компания, в частности, рассматривает вопрос выпуска праворульных автомобилей, ориентированных на зарубежный рынок. Кроме того, по мнению Мора, способствовать экспорту могла бы помощь российского правительства в транспортировке машин и машинокомплектов, которая в настоящее время является причиной значительного удорожания продукции.

В середине марта 2017 года Мор заявил, что в этом году на Кубу для проверки реакции рынка планируется поставить около 300 машин Lada. Партия должна прибыть на Остров свободы уже в мае и будет состоять из моделей Vesta и Largus.

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Эти машины отправят для обкатки в таксомоторные парки, а также туристические компании и фирмы по прокату. По итогам тестов Куба может принять решение о поставке большего числа российских автомобилей. В этом случае контракт рассчитывают подписать в 2018 году.

В текущем году правительство России планирует выделить на поддержку отечественного автопрома около 60 миллиардов рублей. Помимо финансирования ставших уже традиционными программ стимулирования покупательского спроса — таких как льготный лизинг и автокредитовани,е — деньги пойдут на реализацию концепции развития автоотрасли «Стратегия-2025», анонсированной Минпромторгом в конце 2016 года.

