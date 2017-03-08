Путин похвалил «Ладу Калину»

Владимир Путин в ходе инспекционной поездки на «Ладе Калине», 2010 год

Президент России Владимир Путин в беседе с сотрудницей брянского перинатального центра рассказал, что остался доволен автомобилем «Лада Калина». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства, 8 марта посетивший медицинское учреждение, поинтересовался у собеседницы, на какой машине она ездит. Та ответила, что на «Калине». «Хорошая машина. Правда, хорошая», — отметил президент.

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Путин тестировал «Ладу Калину» в августе 2010 года, будучи премьер-министром. За рулем этого автомобиля он провел инспекционную поездку от Хабаровска до Читы. В течение четырех дней тогдашний председатель правительства преодолел на этой машине около 2,2 тысячи километров и в целом остался доволен ей.

В октябре 2015-го президент опробовал в Сочи другую новинку «АвтоВАЗа» — Lada Vesta. На этом автомобиле Путин приехал в Красную Поляну. «Отличная машина, очень хорошая, приемистая, легкая в управлении», — говорил он.