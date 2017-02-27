Мантуров заявил об отсутствии необходимости дополнительно поддерживать «АвтоВАЗ»

Волжский автозавод не нуждается в дополнительной поддержке государства. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает Rambler News Service.

По его словам, запросов на отдельную господдержку от автопроизводителя не поступало. «Что касается тех корпоративных мероприятий, которые проводились за последние полгода в части докапитализации за счет взносов учредителей, в том числе и трансформации тех займов, которые предоставлялись в свое время "Ростехом" "АвтоВАЗу" в капитал компании, в акции, — эти мероприятия все осуществлены», — отметил министр.

При этом Мантуров подчеркнул, что «АвтоВАЗ», наряду с другими отечественными автопроизводителями, продолжит получать субсидии для компенсации расходов, связанных с выполнением государственных программ поддержки авторынка — льготного кредитования и лизинга.

10 февраля стало известно, что «АвтоВАЗ» по итогам 2016 года снизил чистый убыток до 44,8 миллиарда рублей против 73,9 миллиарда годом ранее. При этом выручка производителя выросла на 4,8 процента, достигнув почти 185 миллиардов рублей. Операционный убыток группы «АвтоВАЗ» до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 миллиарда рублей, что почти на 37 процентов меньше, чем в 2015-м.

