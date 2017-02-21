В Германии стартовали продажи Lada Vesta

В Германии начались продажи флагманской модели Волжского автозавода, Lada Vesta. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 февраля.

Отмечается, что Lada Vesta была омологирована для немецкого рынка. Так, машина стала соответствовать экологическому классу «Евро-6», для чего были изменены некоторые материалы: декоративные покрытия, элементы электрики. Кроме того, машина получила ряд опций, которые в дальнейшем станут доступны и на российском рынке — датчик давления в шинах, дневная подсветка приборной панели и освещение заднего ряда сидений.

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Стоимость российского седана в минимальной комплектации составляет 12, 49 тысячи евро. Машина с автоматической коробкой передач обойдется в 13,25 тысячи евро.

В настоящий момент российская марка представлена в Германии и Словакии. По словам президент компании Николя Мора, на очереди Чехия. Он также заявил, что в 2017 году «АвтоВАЗ» планирует увеличить долю экспорта на 50 процентов.За первый месяц текущего года в странах ЕС был продан 281 автомобиль Волжского завода.