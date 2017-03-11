«АвтоВАЗ» запланировал поставить на Кубу 300 автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» в 2017 году собирается поставить на Кубу примерно 300 машин Lada. Об этом сообщил ТАСС президент автоконцерна Николя Мор.

По его словам, партия будет состоять из моделей Vesta и Largus. «Сейчас мы обсуждаем с кубинским министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка», — отметил Мор.

Президент концерна добавил, что первая партия авто, как ожидается, прибудет на Кубу в мае. Машины отправят для обкатки в таксомоторные парки, а также туристические компании и фирмы по прокату.

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По итогам тестов Куба может принять решение о поставке большего числа российских автомобилей. В этом случае контракт рассчитывают подписать в 2018 году. Мор отметил, что «АвтоВАЗ» продавал на острове новые машины 12 лет назад и сейчас хочет вернуться на рынок страны.

27 февраля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Волжский автозавод не нуждается в дополнительной поддержке государства.

10 февраля стало известно, что «АвтоВАЗ» по итогам 2016 года снизил чистый убыток до 44,8 миллиарда рублей против 73,9 миллиарда годом ранее. При этом выручка производителя выросла на 4,8 процента, достигнув почти 185 миллиардов рублей. Операционный убыток группы «АвтоВАЗ» до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 миллиарда рублей, что почти на 37 процентов меньше, чем в 2015-м.