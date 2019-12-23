Renault предупредил россиян о внезапно поднимающихся капотах

ЗАО «Рено Россия» отзовет 78,5 тысяч автомобилей марки Kaptur, выпущенных с сентября 2015 года. Причиной названа возможность внезапного поднятия капота во время движения. Владельцев автомобилей предупредят с помощью рассылки писем или по телефону, говорится в сообщении Росстандарта.

Также на сайте опубликованы VIN-коды, с помощью которых можно проверить каждый автомобиль, попадает ли тот под отзыв. Если попадает, то владелец может самостоятельно обратиться в дилерский центр для бесплатного обслуживания.

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Капот может непроизвольно открыться из-за обрыва петли замка. Во время обслуживания специалисты поменяют сам замок и переустановят его петли.

Это не первый в году отзыв автомобилей Renault. В январе компания отозвала 3,6 тысяч автомобилей Logan, Sandero и Dokker из-за возможности некорректного срабатывания подушки безопасности водителя, а в марте — 19,2 тысяч автомобилей Duster и Dokker из-за проблем с усилителем тормозов, возникших во время сборки.

В ноябре были отозваны 383 автомобиля Mercedes-Benz Е-класс, которые продали в России с 2016 года до настоящего времени. Причиной стало возможные проблемы с задним спойлером на багажной двери.

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