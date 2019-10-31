В старых BMW нашли опасность

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В России отзывают 4144 автомобиля BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва стали «возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata». Это касается машин, реализованных с февраля 2000 года по май 2002 года.

Ранее в октябре стало известно об отзыве 27 автомобилей Lamborghini Aventador из-за возможных проблем с двигателем. Речь идет о машинах, проданных с 2017-го по 2019 год. «Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу)», — сказано в публикации Росстандарта.

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