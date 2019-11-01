Россиян предупредили об отваливающихся от Mercedes-Benz деталях

В России отзывают 383 автомобиля Mercedes-Benz Е-класс, которые были реализованы с 2016 года до настоящего времени. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Выяснилось, что задний спойлер на багажной двери может быть изготовлен неправильно: как следствие — на высокой скорости деталь рискует отвалиться. При ремонте, который для владельцев будет бесплатным, нужно проверить болтовое крепление.

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31 октября сообщалось об отзыве BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39). В машинах обнаружили неисправность, которая связана с работой газогенератора подушки безопасности фирмы Takata. Ремонту также подлежат 27 автомобилей Lamborghini Aventador: у них могут быть проблемы с двигателями.

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