Названы самые популярные у автоугонщиков места краж

В МВД России назвали самые популярные у автоугонщиков места краж. Об этом сообщает РИА Новости.

Основная часть хищений автомобилей происходит ночью на неохраняемых парковках у жилых домов. В дневное время для автовладельцев велик шанс лишиться своего имущества около торговых центров.

Отмечается, что преступники чаще всего угоняют популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства. При этом в МВД указали, что в 2019 году в стране было угнано около 20 тысяч автомобилей, это на 14 процентов ниже показателя 2018 года.

Ранее в МВД рассказали, что чаще всего угонщики вскрывают двери машин механическим способом или с помощью специальных приспособлений вроде «удочки» и «длинной руки». Еще одна тактика — использовать подмену ключа, а в некоторых случаях для преступления используется автоэвакуатор.

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