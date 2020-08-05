Названа самая популярная дешевая иномарка у россиян

В России самой популярной дешевой иномаркой стоимостью до миллиона рублей стала Kia Rio. За полгода было продано 36 164 такие машины, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Средняя цена этой модели составляет почти 980 тысяч рублей. На втором месте по популярности — Volkswagen Polo (более 21 тысячи продаж) по цене 890 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занимает Hyundai Solaris. В январе-июне россияне приобрели более 18 тысяч таких машин стоимостью 940 тысяч рублей.

В десятку также вошли Skoda Rapid, Renault Sandero Stepway, Renault Logan, Renault Logan Stepway, Datsun on-DO, Renault Sandero и Datsun mi-DO.

Ранее россияне рассказали о том, что для них машиной мечты является японская Toyota. Каждый пятый хочет Toyota Land Cruiser 200 или Toyota Prado. Об этом говорится в исследовании, которое провел портал «Авто.ру»