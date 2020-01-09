Из России отозвали сотни тысяч автомобилей

За 2019 год было согласовано 139 программ отзыва автомобилей, их общее число составило 649594 штук. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Это коснулось как бюджетных автомобилей, так и премиальных моделей. Например, в конце декабря сообщалось об отзыве 78,5 тысяч автомобилей Renault Kaptur. Причиной названа возможность внезапного поднятия капота во время движения. Также отозвано 1080 мотоциклов и снегоходов Yamaha, Harley-Davidson и Ski-Doo. Дефекты машин устраняют только за счет автопроизводителей.

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Ранее сообщалось, что с начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации. Среди причин, в том числе, повышение утилизационного сбора.

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