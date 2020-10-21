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В России взлетели цены на машины

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Цены на новые легковые машины взлетели в России в среднем на 12 процентов с января по сентябрь 2020 года, сообщает «Автостат».

В октябре этот процесс продолжился, эксперты зафиксировали рост цен на 15 автомобильных марок. Главной причиной этого является ослабление курса рубля к основным мировым валютам (на 25-30 процентов). Аналитики уверены, что цены будут расти и дальше, к концу года скачок произойдет на 20 процентов. За последние шесть лет розничные цены на новые легковые машины выросли в два раза.

В стране стали дорожать также и автомобили с пробегом. На вторичном рынке продажи подскочили на 10,5 процента (реализовано 554,6 тысячи машин) в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий рост стоимости ожидается до конца года в пределах 8-10 процентов. Причину подорожания эксперты видят в дефиците ходовых моделей, нехватка произошла из-за пандемии коронавируса. За восемь месяцев 2020 года было выпущено 706 тысяч легковых автомобилей, что на 30,1 процента меньше, чем аналогичный период прошлого года.

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