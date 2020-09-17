Европейцы расхотели покупать автомобили

Продажи автомобилей в ЕC в январе-августе рухнули на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). Европейцы расхотели покупать машины из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Среди крупнейших авторынков региона самый сильный спад произошел в Испании (на 40,6 процента), далее следует Италия (на 38,9 процента), Франция (на 32 процента) и Германия (на 28,8 процента). Число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты) составило в этом году более шести миллионов (по сравнению с девятью миллионами годом ранее).
Среди компаний наиболее существенное падение продаж зафиксировано у японских Mazda (на 45,7 процента) и Honda (на 39,9 процента), а также британской Jaguar Land Rover (на 40 процентов).
Ранее стало известно, что автомобильная промышленность Германии, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса, перестала быть «двигателем» экономического роста страны. На долю отрасли объемом более 45 миллиардов евро приходилось 6,6 процента ВВП.
В России продажи автомобилей с пробегом выросли на 10,5 процента (реализовано 554,6 тысячи машин) в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне обновили рекорд по автокредитам. Число выданных в июле ссуд достигло 82,5 тысячи, подскочив за месяц на 15 процентов.