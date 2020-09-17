Российским салонам предрекли дефицит автомобилей до конца года

Автодилеры предрекли дефицит новых легковых автомобилей в российских автосалонах до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-президент ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев предположил, что основной дефицит завершится максимум через три месяца. Однако некоторые компании могут испытывать его до конца года. Он подчеркнул, что цена российской валюты сильно зависит от цен на нефть, которые, вероятно, в нынешних обстоятельствах расти не будут. «В этой ситуации производители будут потихонечку поднимать цены», — заключил он.

Представитель «Автоспеццентра» добавил, что в случае с концернами, которые имеют локальную сборку, ситуация может исправиться к концу года. Однако в случае с импортом она рискует затянуться.

При этом предправления «Авилона» Андрей Павлович уверен, что все привезенные автомобили будут реализованы. По его словам, в августе продажи машин увеличились на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Сентябрьскую выручку он также оценил как неплохую.

Ранее сообщалось, что россияне обновили рекорд по автокредитам. Число выданных в июле ссуд достигло 82,5 тысячи, подскочив за месяц на 15 процентов. Общая их сумма составила примерно 64,4 миллиарда рублей.