Россияне размечтались о немецких автомобилях

Более половины россиян, 55 процентов, хотели бы купить немецкие автомобили, а 47 процентов мечтают о полноприводном кроссовере или внедорожнике с 200-сильным двигателем из Германии. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто», изучившие более 10 тысяч анкет, пишет портал «Автоновости дня».

Еще 42 процента говорят о желании приобрести японскую машину, а 17 процентов — корейскую (анкеты предусматривали несколько вариантов). Другими важными особенностями стали бензиновый двигатель (42 процента) мощностью от 100 до 200 лошадиных сил (45 процентов), автоматическая трансмиссия (68 процентов) и полный привод (74 процента).

Желают купить гибридный автомобиль 21 процент участников исследования, а полноценный электромобиль — 16 процентов.

Чаще всего свой идеальный автомобиль респонденты оценивали в 1-2 миллиона рублей (35 процентов), от 500 тысяч до миллиона (32 процента), 2-5 миллиона рублей (22 процента) и более 5 миллионов (10 процентов).

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России выросли цены на автомобили. Volkswagen подорожали в среднем на 30-100 тысяч рублей, Renault — на 15-30 тысяч рублей, BMW — на 40-60 тысяч рублей.