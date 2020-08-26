Британцы включили два российских автомобиля в список самых долговечных

Два российских автомобиля, «Нива» и ВАЗ-2105, попали в список самых долговечных машин. В рейтинг их включило одно из старейших британских изданий об автомобилях Autocar.

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«Нива» была разработана, чтобы удовлетворить спрос на прочный, серьезный внедорожник, способный преодолевать Сибирь, пишет издание. Внедорожник выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью ВАЗ. Он настолько прочный, что использовался десять лет в качестве транспортного средства для российской базы в Антарктике.

ВАЗ-2105 также остается одним из самых продаваемых автомобилей среди разработок компании. Данная модель экспортировалась в Канаду и Великобританию, где ее продавали под названием Riva. Предприятие выпустило 14 миллионов таких авто. Как отмечают эксперты, если прибавить к этому все произведенные Fiat 124, то получится 20 миллионов экземпляров.

Ранее автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская назвала новую Lada Niva ржавым и дырявым ведром. Блогер обнаружила большое количество ржавчины, заглянув под днище и капот. Машина обошлась ей в 776 тысяч рублей. На устранение проблем Лисовская потратила дополнительные 30 тысяч рублей.

По данным агентства «Автостат», Россия поднялась на четвертое место по продажам легковых авто среди европейских стран в июле.