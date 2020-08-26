В Великобритании появится летающее такси

Компания Vertical Aerospace из британского города Бристоль обнародовала планы по созданию воздушного такси E-Taxi, которое может совершить 76-километровую поездку всего за 30 минут (на поезде это расстояние преодолевается за час). Прототип модели появится к сентябрю 2021 года, пишет Bloomberg.

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Безэмиссионный (с нулевым уровнем вредных выбросов) самолет вмещает до пяти человек, включая пилота. Максимальная скорость такси составит 241 километр в час. Наземный транспорт перегружен, а инфраструктура не выдерживает, летающее такси может стать решением проблемы, заявил генеральный директор компании Михаэль Червенка. Питание самолета будет от литий-ионных батарей.

Полеты с нулевым выбросом углекислого газа набирает популярность в аэрокосмической отрасли, так как это экологично. Воздушное такси будет сертифицировано Европейским агентством авиационной безопасности, по планам компании, к 2024 году. Vertical Aerospace планирует сделать воздушное такси более доступным по цене, чем, например, полет на вертолете.

В августе этого года сервис для заказа такси и каршеринга китайской компании DiDi Chuxing пришел в Россию, но пока он работает только в Казани. В сентябре-декабре конкурент «Яндекс.Такси» может появиться также в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.