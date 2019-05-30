«Яндекс.Такси» собрался перевозить людей на вертолетах

Сервис «Яндекс.Такси» и компания «Вертолеты России» (входит в «Ростех») начали переговоры о возможности интегрировать заказ вертолета в мобильное приложение агрегатора. В переговорах также участвуют правительство Москвы и поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

На начальном этапе такие перевозки предлагается осуществлять от МКАД до Подмосковья, потом от Садового кольца. Согласно предварительному плану, доставлять пассажира к вертолетной площадке будет автомобиль. В «Яндекс.Такси» подтвердили, что ведут подобные переговоры. Более того, там сообщили, в августе 2019 года во время Международного авиакосмического салона все четыре стороны собираются подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности».

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Глава по сервису и послепродажному обслуживанию ООО «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») Илья Михальченко сообщил, что между «Вертолетами России», «Яндекс.Такси» и «Фирмой НИТА» ведутся переговоры о создании системы городского воздушного транспорта. По его словам, речь идет о создании в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта. В перевозках хотят использовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500.

Возможность заказать вертолет через агрегатор такси не увеличит спрос на услугу, считает представитель сервиса такси «Максим» Павел Стенников. Он отметил, что короткие перелеты не всегда быстрее или проще поездки на автомобиле, поскольку взлет и посадка могут осуществляться только в определенных местах. Кроме того, на возможность полетов влияют такие факторы, как погода.

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