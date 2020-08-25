Перечислены признаки комфортного такси для россиян

Россияне в совместном опросе «Ситимобил» и ResearchMe перечислили главные признаки комфортного для них такси. Об этом во вторник, 25 августа, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Для большинства респондентов (75 процентов) наиболее важной характеристикой такси оказались чистота и приятный запах в салоне, причем 80 процентов из них — женщины. Мужчинам же важнее, чтобы в салоне было увеличенное пространство (40 процентов) и кожаная обивка сидений (17 процентов). Треть опрошенных пассажиров также указала на важность молчания водителя, причем женщин среди них больше — 34 процента против 28 процентов мужчин.

Для представителей молодого поколения (18-24 года) важнее оказалась возможность выбрать музыку во время поездки (43 процента) и зарядить телефон (41 процент). Кроме того, каждый пятый респондент отметил важным аккуратное вождение водителя.

Почти половина всех участников опроса выбирает повышенные классы такси, особенно в случае, если поездку оплачивает работодатель (30 процентов) или неважно себя чувствуют и хотят ехать в комфортных условиях (24 процента). Вместе с тем, 44 процента опрошенных готовы переплачивать пять-десять процентов от стоимости поездки за более комфортные условия. Еще четверть респондентов заявила о готовности доплачивать 10-30 процентов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту, разработанную Сбербанком и Яндексом при участии «ГАЗа» и «КамАЗа» сообщила, что газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту, разработанную Сбербанком и Яндексом при участии «ГАЗа» и «КамАЗа». Также предлагается разрешить коммерческую эксплуатацию роботизированного транспорта в качестве такси, но с оператором на водительском сиденье.