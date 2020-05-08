В России представили план внедрения беспилотных автомобилей

Россия должна быть полностью готова выпустить на дороги общего пользования беспилотные автомобили к 2023 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту, разработанную Сбербанком и Яндексом при участии «ГАЗа» и «КамАЗа».

План развития предлагает расширить возможности тестирования беспилотных машин. В частности, испытания на закрытых территориях должны будут проходить без человека в салоне. Также предлагается разрешить коммерческую эксплуатацию роботизированного транспорта в качестве такси, но с оператором на водительском сиденье.

До конца года также планируется разработать и принять рекомендации по расследованию ДТП с полностью автоматизированными машинами. Еще в планах — создание не менее двух тестовых зон с покрытием 5G для испытаний беспилотников.

В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги. К концу 2022 года тестовая эксплуатация должна перейти в полноценный режим.

В октябре 2019 года главный специалист НТЦ ПАО «Камаз» по беспилотным системам Дмитрий Чикрин посетовал на то, что беспилотные автомобили пока не могут свободно ездить по российским дорогам общественного пользования из-за несовершенства и инертности нормативной базы. По его словам, выводить автомобили на дороги пока рискованно. «Пока люди не привыкли к беспилотникам, если в беспилотный грузовой автомобиль врежется легковушка сама, виноват будет (производитель беспилотного автомобиля. прим. — «Ленты.ру») ПАО "Камаз"», — сказал Чикрин

По национальному проекту «Цифровая экономика», в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

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