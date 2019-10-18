Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России

Беспилотные автомобили пока не могут свободно ездить по российским дорогам общественного пользования из-за несовершенства и инертности нормативной базы. Такое заявление сделал главный специалист НТЦ ПАО «Камаз» по беспилотным системам Дмитрий Чикрин. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, выводить автомобили на дороги пока рискованно. «Пока люди не привыкли к беспилотникам, если в беспилотный грузовой автомобиль врежется легковушка сама, виноват будет (производитель беспилотного автомобиля. прим. — "Ленты.ру") ПАО "Камаз"», — сказал Чикрин. Поэтому произведенные автомобили пока тестируют только на закрытых территориях.

По национальному проекту «Цифровая экономика», в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, необходимо создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!