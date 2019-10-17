Москва и Эр-Рияд решили вместе развивать искусственный интеллект

Россия и Саудовская Аравия подписали исполнительную программу технологического сотрудничества и меморандум о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. В частности, стороны договорились развивать совместные проекты в сферах искусственного интеллекта и «умного города». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что исполнительная программа технологического сотрудничества должна придать дополнительный импульс развитию российско-саудовских отношений в области ИКТ.

Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». По нему, в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, необходимо создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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