Десятки объектов на Камчатке подключат к интернету

Власти Камчатского края намерены до конца текущего года подключить к интернету 48 социально значимых объектов региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Планируется, что с 2019 по 2021 год к интернету будут подключены 182 социально значимых объекта Камчатки. Работы проводятся в три этапа, 48 объектов этого года являются первыми из них.

Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». По нему, в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, необходимо создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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