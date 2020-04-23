«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии

«Газпром нефть» и группа компаний «КАМАЗ» успешно испытали беспилотные грузовые автомобили на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский полуостров). Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти».

Совместный проект «Газпром нефти» и «КАМАЗа» был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в арктической автономии и сложных природно-климатических условиях Заполярья.

В рамках проекта его участники ставили цель подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов.

В ходе арктического тест-драйва КАМАЗы безаварийно преодолели 2,5 тысячи километров. Испытания на Восточной Мессояхе позволили нефтяникам в полной мере оценить потенциал новых технологий в реальных условиях Заполярья и получить подтверждение возможности бесперебойной эксплуатации грузовых беспилотников в ходе выполнения типовых операций на северных нефтепромыслах.

«Арктические проекты составляют значительную часть нашего производственного портфеля. Мы научились преодолевать вызовы, связанные с экстремальными климатическими условиями, удаленностью наших активов от развитой инфраструктуры, создавая инженерные и технологические решения, которых нет больше нигде в мире. Мы постоянно ищем новые возможности для повышения эффективности и безопасности нефтедобычи. В том числе, используя беспилотные технологии мониторинга промышленных объектов и доставки грузов, — отметил заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев. — Эти инновации "Газпром нефть" внедряет вместе с партнерами из других отраслей, создавая стимулы для развития многих российских индустрий».

В ходе тестов на Восточно-Мессояхском месторождении автомобили без водителей продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса: умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Контролировалось перемещение беспилотных грузовиков по территории автономного нефтепромысла и зимним дорогам через Гыданскую тундру из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.

По словам участников проекта, главным преимуществом беспилотных транспортных средств является неограниченная работоспособность. Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные КАМАЗы на 50 процентов более безопасны и позволяют на 10-15 процентов снизить издержки при грузоперевозках.

«Несмотря на то, что беспилотные технологии — явление сравнительно новое для России, спрос на беспилотные автомобили КАМАЗ стал очевидным еще несколько лет назад, и компания давно работает в этой области. Сегодня интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, постепенно формируется законодательная база, что открывает перед нами новые возможности», — заявил заместитель генерального директора по развитию «КАМАЗ» Ирек Гумеров. Он выразил уверенность, что с решением юридических вопросов, долгое время сдерживавших производство автономного колесного транспорта в стране, эта тема получит новое развитие.

Законодательной базой для реализации проекта стали инициированные Минпромторгом России поправки в нормативные документы, направленные на упрощение механизма допуска высокоавтоматизированных транспортных средств на дороги общего пользования и расширение географии проведения эксперимента по их тестированию.

После апробации беспилотных грузовиков на Ямале «Газпром нефть» приступила к реализации похожего проекта в Югре при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа и при участии компании «ГАЗ» — другого российского разработчика технологий беспилотного управления транспортом.

В апреле испытания беспилотных транспортных средств стартовали на Южно-Приобском месторождении «Газпромнефть-Хантоса». В ходе испытаний была успешно протестирована ГАЗель Next Электро. По результатам тестирования «Газпром нефть» усилит подготовку к внедрению в свои логистические процессы беспилотных автомобилей и продолжит активно участвовать в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.