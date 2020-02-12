ГИБДД решили дать возможность аннулировать техосмотр

Сотрудникам ГИБДД захотели дать возможность аннулировать диагностическую карту по итогам технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства.

Новые правила предполагают, что процесс диагностики будет сфотографирован. Всего будет сделано три кадра: перед процедурой, во время нее и после. Это объяснили тем, что надо исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления автомобиля к осмотру. За управление автомобилем без ТО планируется ввести штраф в размере 2 тысяч рублей. Нарушение будет фиксироваться с помощью камер раз в сутки. Для операторов, торгующих диагностическими картами без фактических проверок автомобилей, также введут наказание.

Что должны будут делать страховые компании, если карту аннулируют, не уточняется. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Евремов пояснил, что согласно закону об ОСАГО, компания не вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.

Разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ).

Ранее Минтранс разработал законопроект, согласно которому судимых по статьям за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм запретят управление такси и общественным транспортом в том случае, если их преступления признали тяжкими или особо тяжкими. В Минтрансе объяснили, что таким образом хотят обеспечить безопасность пассажиров.

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