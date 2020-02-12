Бывшим насильникам и убийцам запретят работать таксистами в России

Бывшим насильникам, убийцам и террористам захотели запретить управление такси и общественным транспортом. Соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Работодателей обяжут не допускать к управлению такси или общественным транспортом тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость, если преступления были признаны тяжкими или особо тяжкими. Не будут принимать на работу судимых по статьям за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.

В Минтрансе объяснили, что таким образом хотят обеспечить безопасность пассажиров. В июле документ хотят внести в комиссию по законопроектной деятельности. Согласно документу, новые правила могут вступить в силу в 2021 году.

1 февраля сообщалось, что Минтранс предложил в два раза увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за нарушения правил дорожного движения. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штраф за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением могут увеличить с 500 рублей до 1 тысячи. За проезд на красный свет водитель автобуса или такси может заплатить 2 тысячи рублей вместо 1 тысячи. Водителей, спровоцировавших ДТП, в котором человек получил легкие травмы, предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей.

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